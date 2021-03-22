Bursa'ya kar tekrar geliyor.

Bugün gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin edilen Bursa'da, çarşamba ve perşembe kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 20, en düşük 7 derece olacak. Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklenen Bursa'da, hava sıcaklığının da perşembe gününe kadar 17 derece azalarak 3 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bugün karla karışık yağmur beklenen Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, yarından itibaren 4 gün sürecek kar yağışı bekleniyor. Bugün için sıcaklığın en yüksek 7, en düşük 0 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 151 santimetre olarak bildirildi.