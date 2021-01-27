Bursa'ya kar yağışı başladı, keyfini çocuklar çıkarttı

Bursa'da beklenen kar yağışı yağmaya başladı karı gören çocuklar keyfini çıkarttı.

Uzmanların yaptığı uyarıların ardından Bursa'nın ilk karı Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmaya başladı. İlçeye bağlı Sünlük köyünde yağan lapa lapa kar her yeri beyaza bürüdü. Kar yağdığını gören çocuklar ise soluğu dışarıda aldı. Bu yıl ikinci defa kar yağdığını gören çocuklar yağan karın altında uzun süre eğlendi.

Kar yağdığı için çok keyifli olduğunu ifade eden çocuklar, "Bu yıl ikinci defa kar yağmaya başladı. Çok mutlu olduk karın keyfini kar topu oynayarak çıkartıyoruz" dedi.