Bursa'ya katlı yollar ve alışılmışın dışında kavşak modelleri geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da katlı yollar inşa edeceklerini belirterek, "Bursa'nın reform niteliğinde daha önce hiç yapılmamış kavşak modelleri ve katlı yollarla ilgili uygulamalarımız var. 2020 sonunda Bursa artık trafik meselisini konuşmayacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretinde Bursa'nın ulaşımıyla ilgili bilgiler veren Aktaş, “Biz göreve geldiğimiz gibi trafik sorunuyla ilgili acil eylem planı adı altında akıllı dokunuşlar yaptık. Sinyalizasyon çalışması, kavşak düzenlemesi, akıllı kavşak uygulamaları ve şerit genişletme gibi yarım bazı işleri tamamladık. Bunun bize getirdiği bazı rahatlamalar oldu. Bu 3 milyonluk Bursa için yeterli ve kafi gelen bir konu değil. Biz bunları yaparken de orta ve uzun vadeli projelerimiz için trafik master planı hazırladık. Hedef tarihimiz de 2035 yılı dedik. 17 yıl sonrasını ön görerek 2018 yıl sonu itibariyle tamamladık. Sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla görüşüldü. Şimdi mecliste tek gündem maddelik ulaşımla alakalı toplanıp kararları alıp alt yapı yatırımları genel müdürlüğüne onaylatıldı. Bundan sonraki süreçte gerekli uygulamalara başlayacağız. Bursa'nın reform niteliğinde daha önce hiç yapılmamış kavşak modelleri ve katlı yollarla ilgili uygulamalarımız var. 2020 sonunda Bursa artık trafik sorununu konuşmayacak" dedi.

Acemler'e acil neşter

Bir yıldır yapılan uygulamaların belirli fayda sağladığını hatırlatan Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle Acemler çok önemli. Kalp hastalarına by-pas ameliyatı yapıyorlar. Tıkanmış damarları açıyorlar. Biz bugüne kadar batçıklarla ve klasik kavşak uygulamalarıyla hep bu tıkanan damarları açmaya çalıştık. Lakin gördük ki bu damarlar gerçek manada açılmamış. Damara alternatif damarlar da bulmak lazım, İnşallah biz bu tıkanan damarları açacağız. Acemler diyorum çünkü Bursa'nın en önemli yeri. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha fazla aracın geçtiği bir yer Acemler. 1 Nisan tarihinden itibaren ihalelerimizi yapıp temelleri atacağız. Kamulaştırma çalışmaları ilk 3 yıl aslan payı hep ulaşımın olacak. Hatta ekstra kaynaklarla da ulaşımın olup Bursa ulaşılabilir bir kent olacak” dedi.