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Bursa'ya şehit ateşi düştü

Mersin’in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Samet Çaldır’ın (21) acı haberi, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Samet Çaldır'ın (21) acı haberi, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki baba ocağına ulaştı.


KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 21 yaşındaki Samet Çaldır'ın şehit olduğu haberi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.


Ailenin ikamet ettiği evin önüne taziye çadırı kurulurken, sokağa ve eve Türk bayrağı asıldı.

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