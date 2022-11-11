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Bursa'ya şehit ateşi düştü

Irak’ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu’nda Bursalı Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, şehit oldu.

Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda Bursalı Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, şehit oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu. Şehit Sevinç'in cenazesi Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.


Acı haber Bursa'daki ailesine haber verildi.

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