İhlas Haber Ajansı

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Bursa'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.


Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu. Yavuz'un şehadet haberi, şehidin Mudanya'daki ailesine verildi. Şehit için 16 Aralık Cuma günü (yarın) öğle namazını müteakip Mudanya Güzelyalı Duran Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği, şehidin naaşının Mudanya Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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