Bursa'ya tedavi olmaya geldi, hastane çıkışı düşüp hayatını kaybetti

Bursa'ya tedavi olmak için gelen 73 yaşındaki adam, hastaneden çıktıktan sonra gitti metro istasyonunda düşerek hayatını kaybetti.

Olay Görükle'de Uludağ Üniversitesi metro istasyonunda meydana geldi. Yalova'da yaşadığı öğrenilen 73 yaşındaki Talat Aksoy, kalbindeki rahatsızlık sebebiyle Bursa'ya gelerek tedavi olmak istedi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde muayene olan Aksoy, hastanedeki işleri bitince metroya binerek otogara gitmek istedi. Metro istasyonuna gitmeye çalışan Aksoy, istasyonda aniden yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Aksoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un ölümü ile ilgili polis soruşturma başlatırken, yaşlı adamın yere yığıldı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.