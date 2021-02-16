Bursa'ya ulaşım o noktadan da kapandı

Ağır tonajlı araçlar, Orhangazi-Gebze yoluna yönlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Balıkesir-Bursa karayolunun ardından Yalova Bursa karayolu da yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı. Süpürgelik mevkiinde tipi şeklinde yağan kar sebebiyle büyük araçların geçişine izin verilmezken, kayan araçlar sebebiyle bazı noktalarda yol trafiğe kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlar da lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Bazı araçları ise vatandaşların iterek ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ağır tonajlı araçlar, daha fazla sorun yaşanmaması için Orhangazi-Gebze yoluna yönlendiriliyor.