Bursa'ya yağmur, Uludağ'a kar geliyor

Bugün yağmur beklenen Bursa'da, yarın için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kayak sezonu mart ayı sonuna kadar uzatılan Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ise cumartesi gününe kadar kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa yağmurlu, sıcaklık en yüksek 19, en düşük 7 derece olacak. Bugün karla karışık yağmur beklenen Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, yarından itibaren 4 gün sürecek kar yağışı bekleniyor. Bugün için sıcaklığın en yüksek 7, en düşük sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 69 santimetre olarak bildirildi.