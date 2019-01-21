Bursa'ya yeni metro hatları geliyor

Plana göre Bursa'nın nüfusu 4 milyonu aşacak. Raylı sistemi kullanan yolcu sayısı ise günlük 286 binden 1 milyon 322 bine çıkacak. Çalı'dan başlayarak Acemler Çekirge şehir merkezi ve Yıldırım'da yoğun nüfusu kapsayarak Gürsu'ya ulaşacak yeni bir hat ile Çalı'dan başlayıp Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne gidecek yeni bir metro hattı inşa edilecek. Bursa'da toplu ulaşıma entegre 235 kilometre bisiklet yolu inşa edilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla 1 yıldır üzerinde çalışılan ulaşım master planı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özel oturumla toplandığı meclis toplantısında anlatıldı. Boğaziçi Proje Aş. Firma Koordinatörü Yücel Erdem Dişli meclis üyelerine bir sunum yaptı.

Toplu taşıma odaklı kentsel büyüme hedeflendiğini anlatan Dişli, “Özel araca olan bağımlılığı azaltabilmek amacındayız. Bu bağımlılığı çözebilmek için yüksek kapasiteli çözüm ürettik. Bisiklet kullanımını arttırmak amaçlı bir çalışma yaptık. İmar planlarımızla ortak hareket ettik. Kapsamlı saha çalışması yaparak sayımlarla durum tespiti yaptık. Ulaşım modeli oluşturmak. Nüfus değişimleri, detaylı imar planları üzerinden projeksiyonlarımızı çalıştık. Belli dokunuşlarla nasıl rahatlatabiliriz gündemdeydi . Bir kısmı hayata geçti, bir kısmı daha hayata geçecek. Tüm kavşaklarda sayımlar yaptık. Lastik tekerlekli toplu taşıma şebekemizi rehabilite ve optimize etmenin yollarını aradık. Acil eylem planlarımız nokta nokta devam ediyor. Makro çalışmamız ise şehrin geneline ışık tutacak. Çok kapsamlı teknik çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

101 kuruma yazı yazıldığını, 105 kavşakta sayım yapıldığını, 7 bin 635 yolcu, 1910 yaya anketi yapıldığını ifade eden Dişli, “Paris'te raylı sistem uzunluğu 214 kilometre, kilometre başına düşen raylı sistem yolcusu 21 bin. Singapur'da 15 bin . Bursa'da km başına günlük raylı sistem yolcusu 6 bin 102. Toplu taşıma şebekemizi daha yüksek alana ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Raylı sistemlerde Bursa'da günde 286 bin kişi yolcu taşınıyor. Emek hattı 104 bin, üniversite hattı 180 bin yolcu taşıyor. Kapasitemizi ortaya koymak için 4 dakikada bir sıklıkla yoğun hizmet sunuyoruz. Emek'te sistem kapasitesi yüzde 70'leri geçip yüzde 80'lere gelmiş durumda. Üniversitede ise kapasite yüzde 100'ü aşmış durumda. Sefer sıklığını 2 dakikaya çıkararsak pik saatlerde taşınan 22 bin gibi veri çıkıyor. 22 bin talebini gelecekte göreceğiz. Kapasite arttırımı gerekiyor. Bu talep olacak. Mevcut kapasiteyi bir an önce arttırmamız lazım” diye konuştu

Türkiye genelinde bin kişiye düşen otomobil sahipliğinin 142 iken Bursa'da 180 olduğunu ve son 8 yılda trafikteki araç sayısının yüzde 70 arttığını hatırlatan Dişli, “Her gün bu araçları trafikte kullanmaya devam edersek, altyapıyı planlamak mümkün olmayacak. 2011 yılında 2 milyon 652 milyon nüfus, 2 bin 936 bin şu anda. 2035'te il genelinde 4 milyon nüfus bekleniyor. Nüfus büyük kısmı merkez 7 ilçede yaşıyor. 2 milyon 274 milyon nüfus var. 2035'te 3 milyon 100 bine yaklaşması beklenmekte. Şu anda kent merkezinde 413 bin olan araç sayısının 800 binin üzerine çıkması, bin kişiden 270'inin otomobil sahibi olması bekleniyor” şeklinde konuştu.

2035 yılında en büyük nüfus artışının Nilüfer'de yaşanacağını 424 bin nüfusun 975 bine çıkacağının beklendiğine işaret eden Dişli sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni nüfusların nerede yoğunlaşacağı ile ilgili mahalle mahalle imar planlarını taradık. Osmangazi 850 binden 950 bine çıkacak. En büyük artış Nilüfer'de olacak. 424 binden 975 bin olması bekleniyor. Nüfus dışında istihdamı analiz ettik. İstihdamın değişimi bizim yolculuk hareketimizin en önemli noktası. Batı yönünde yeni organize sanayi alanları gelişmekte. 2011'de günlük yolculuğun yüzde 17'sini otomobil ile yaparken bugün yüzde 20, 2035te yüzde 26'ya çıkacak. Toplu taşıma 2011de yüzde 25, bugün yüzde 23, 2035te ise yüzde 19'a düşecek. Alışveriş merkezleri ve okulların durumlarını planladık.”şeklinde konuştu

Hat 3 Çalı'dan Gürsu'ya gidecek

Planlamada toplu ulaşımı ön plana aldıklarını kaydeden Dişli, “Emek hattı Şehir Hastanesi'ne uzayacak. Kapasiteyi arttırmak zorundayız.Emek hattı bugün 103 bin yolcu taşıyor. Hattımızı uzattığımız zaman 103 bin yolcusu 2035'te 260 bin kişiye çıkması gündemde. Hat 2'de uzatmalar söz konusu. Görükle ve Başköy sanayi bölgesi ve Kızılcıklı konut bölgesine uzatılması, doğu yönünde Uludağ OSB'ye gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Üniversite hattındaki yolcu sayısı 180 binden 450 bine çıkacak. Yeni iki büyük metro hattı planlıyoruz. Hat 3 Çalı Acemler Gürsu bölgesi. Güney batıdan Çalı sanayi bölgesinden başlayarak Beşevler Küçük Sanayi konutları içine alarak doğu yönünde hareket ederek Acemler bölgesinde mevcut hatlarla entegre olarak Çekirge'ye çıkıp kent merkezine giden, Heykel'e yaklaşan Yıldırım yönünde Meskene yaklaşan 3. hattımız oluyor. Otosansite uğramamız çok önemli. Bu koridor üzerinde hastanelere uğruyoruz. Yoğun konut bölgesinden geçen 28,8 kilometrelik yeni hat ortaya çıkıyor. Günlük 268 bin kişilik yolcu talebi ortaya çıkmakta, yer altında giden raylı sistem planlanmakta” dedi.

Hat 4 Çalı'dan Demirtaş'a gidecek

Dişli, 4 numaralı hattın Çalı'dan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı takip ederek Demirtaş Organize Sanayi'ye gideceğini ifade ederek, “Nilüfer'de ciddi nüfus artışı var. Kentin önemli odak konut çalışma arasında birbirine bağlayan ring hattı oluşturuluyor. Hat 3 ile ortak kesimini kullanıyorlar. Çalıdan Beşevler Küçük Sanayi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı takip ederek Nilüfer merkeze Esentepe'den Yunuseli ve Hürriyet'i toplayarak otogar Demirtaş sanayi ve konut bölgesine ulaşan bir hat olacak. Merkeze ulaşmayan ring hattı çıkıyor. 288 bin yolcu potansiyeli var. Bütün sanayiler raylı sistemlerle birbirine bağlanmış oluyor. Konut bölgeleri ile entegre oluyor. Bütün hatları destekleyen tamamlayıcı 20,7 kilometre olacak” diye konuştu.

2035 yılındaki yeni metro hatlarıyla raylı sistem yolcusunun 286 binden 1 milyon 322 bine çıkacağını vurgulayan Dişli, “T2'nin raylı sistem hattının Osmangazi istasyonuyla entegre olmasını istiyoruz. Yer altına nasıl bağlayabiliriz. Nerelerden geçebiliriz konusu analiz ediliyor. Raylı sistemlerin erişemediği yerlerde lastik tekerlekli hatlar güncelleniyor, yenileniyor. Acil eylem olarak otobüs ve minibüs hatlarıyla ilgili ayrıca çalışmalarımız eylem planımız tüm ilçe merkezleri için devam ediyor. Stadyumun donatılarını verimli kullanarak ortak alan haline getirmek, Otogarda benzer vizyon alan oluşturmak istiyoruz. Taksiye önem veriyoruz. Taksi şebekesini geliştirmemiz gerekiyor. Bisiklet ulaşımını teşvik ediyoruz. Güvenli bisiklet yolları yapacağız. Bisiklet şeridi, bisiklet yolları, araç, yaya ve otobüs paylaşımlı bisiklet şeritleri inşa edeceğiz. Yeni 235 kilometre bisiklet yolu planlandı. Akıllı bisikleti kent geneline yayılması planlanıyor. Büyükşehir olarak bütünşehiri kapsayan işletmeyi hayata geçireceğiz. . Merkezde 88 hektarlık yeni yaya alanı oluşturacağız. Yaya önceliğini arttıracağız”şeklinde konuştu.