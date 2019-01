Bursa'yı 2023'e taşıyacak başkanlar açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (Merinos AKKM) toplantıda, Bursa'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti'nin mesleğinin yerel yönetimler olduğunu belirterek, elde ettikleri tecrübeler ışığında Bursa'yı 17 ilçesiyle birlikte bir bütün olarak mutlu yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önce insan düsturuyla kimseyi diğerinden üstün görmeden, eldeki kaynakları seferber ederek Bursa'nın huzurlu yarınlarını inşa etmek üzere başlattıkları yürüyüşü emin ve etkin adımlarla sürdüreceklerini ifade etti. Taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını ve halka hizmet yolunda gerekli her türlü tedbiri aldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Yarın inşallah bugünlerden güzel olacak. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik, Mudanya, İnegöl, İznik, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey, Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık her biri birer nadide ilçemizdir. İnşallah 31 Mart'tan sonra AK belediyeciliğe gönül vermiş belediye başkanlarımızla birlikte Bursa'nın her alanda öncü ve örnek bir şehir haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bugün ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanan her bir kardeşimiz, AK Parti'nin kutlu yürüyüşünü layıkıyla sürdürebilecek donanıma sahiptir. Bursa'nın geleceğinin inşasında her bir başkanımızla hem birebir hem birlikte istişareler yaparak, görüş alışverişinde bulunarak hizmet edeceğiz” dedi.

“Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının hizmetkârı”

Yeni süreçte kalp kırmadan yapıcı bir şekilde hedefe varmak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Edindiğimiz tecrübeleri ortaya koyacağız. Bize verilen bu emaneti bir gün hayırlısıyla görevi bizden çok daha iyi yapacak arkadaşlara teslim etmenin derdi, heyecanı içerisinde olacağız. Bursa'yı tüm değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız. Bursa'nın güçlü bir üretim üssü olarak yolculuğunu sürdürmesi için gerekenleri yapacağız. Kirlenmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz ve kirletenlere asla izin vermeyeceğiz. Akıllı teknolojiyi amaç olarak değil problemlerin çözümünde araç olarak kullanan bir şehir olacağız. Bursa, zenginliklerinden kazandığını görecek. Bursa, turizm pastasından da arzu ettiği payı alacak. Sokakları güvenli, ticareti güvenilir Bursa'yı gerçek kılacağız. Huzurun, rahatın, güvenin, bereketin ve kadim değerlerin şehri olacağız. İşçisi, memuru, esnafıyla, kadını, erkeğiyle hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var. Bu kadim şehrin, bu emin şehrin, geleceğin dünyası içinde de emin şehir olması için vatandaşlarımıza söz verdik. Tecrübelerimiz, milletimizin umutlarının hizmetkârı olacak. Bütün bunları hemşehrilerimizle birlikte başaracak, bütün güzellikleri birlikte kazanacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz gelecek nesillere ilham olacak eserler bırakmak”

Ortak akılla şehri yönetmek için yola çıktıklarını, Bursa'nın huzur ve refahı için şehrin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için önemli çalışmalara imza atmaya çalışacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Niyetimiz, geriden gelecek nesillere ilham olacak eserler bırakmaktır. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siz değerli dava arkadaşlarımızın desteği bizlere güç vermektedir. Bir kez daha tüm belediye başkan adaylarımıza çıktıkları bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum. Gönül gönüle değince, omuz omuza verince yol mu dayanır? Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.