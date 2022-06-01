Bursa'yı festival heyecanı sardı

'sı gerçekleştirilecek Uluslararası Bursa Festivali'ne sayılı günler kaldı. Ünlü besteci ve yorumcu Fahir Atakoğlu ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın muhteşem konseriyle başlayacak festivalin biletleri, yüzde 80 oranında tükendi.

Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliği olan Uluslararası Bursa Festivali, ‘Kuşaktan Kuşağa' sloganıyla, 12 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 60. kez Bursalı sanatseverlerle buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek festival, birçok ünlü sanatçıyı hayranlarıyla buluşturacak.

12 Haziran Pazar akşamı ünlü besteci, yorumcu Fahir Atakoğlu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başlayacak festival, Bursalılara renkli ve müzik dolu yaz akşamları yaşatacak. Başarısı pek çok uluslararası ödülle tescil edilen Fahir Atakoğlu, açılış konserinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile Dağhan Doğu'nun şefliğinde sahne alacak. Farklı müzik kültürlerini etnik enstrümanlar ve klasik ifadelerle sıra dışı şekilde sahneye yansıtacak olan Fahir Atakoğlu, Bursa Festivali'nde ilk kez sahne alacak.

Biletler tükenmek üzere

Birçok ünlü sanatçıyı ağırlayan festivalin biletleri, satışa çıktığı ilk günden bu yana hızlı bir şekilde tükeniyor. Sibel Can ve Hadise konserlerinin satışları tamamlanırken, diğer etkinlikler için ise az sayıda bilet kaldı.

Festival biletlerine; biletinial.com platformundan, Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden ulaşılabiliyor. Bilet fiyatları, 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor.