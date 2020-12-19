Bursa'yı hiç böyle görmediniz

Bulut denizine dönen Bursa'daki yapılar gözükmezken, Uludağ'ın yüksek ve karlı kesimleri görünmesi dikkat çekti.

Bursa'nın bulut denizine dönmesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şehrin yapıları bulutların altında kalırken, Uludağ'ın yüksek ve karlı kesimlerinin ise bulutların arasında muhteşem görüntüsü görenleri büyüledi. Beyaz bulutlarla, Uludağ'ın zirvesinin bu şekildeki bütünleşmesi herkesi şaşırttı.