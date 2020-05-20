Bursa'yı yılanlar bastı

Bursa'da son bir hafta yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Dün İznik ilçesinde bir vatandaşın iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından bugün de Mudanya ilçesinde bir evin bahçesinin tel duvarına dolanmış halde bir başka yılan görüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün İznik ilçesinde ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar, iş yerinin önünde yılan olduğunu söyledi. İşletmesine giden genç adam kapının önünde yatan yılanı görünce şok yaşadı. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, vatandaşlar tarafından kürekle alınarak bölgedeki bir tarlaya bırakıldı.

Bugün de Mudanya ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde Ulaş Biçer isimli kişiye ait evin bahçesini çeviren tel örgü üzerinde dolanmış bir başka yılan daha görüldü. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden Ulaş Biçer itfaiye ekiplerine haber verdi. Tele dolanan yılanın sıkıştığı yerde öldüğü anlaşıldı.

Öte yandan, yaşanan çöl sıcakları sebebiyle serin yer aramak için yuvalarından çıktıkları tahmin edilen yılanlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken, itfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini, müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.