Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen ‘Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi, hizmetleriyle Bursa'ya değer katan 55 önemli ismi bir araya getirdi.

Yerel yönetimlerden iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından siyaset dünyasına kadar geçmişten günümüze Bursa için canla başla çalışan 55 önemli ismin portreleri, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sergilendi. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin kara kalem eserlerinden oluşan sergide; Vali Yakup Canbolat'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, devlet eski bakanlarından halen görevde olan ilçe belediye başkanlarına kadar 55 önemli ismin portresi bulunuyor.

Sanatseverler tarafından büyük ilgi gören serginin açılışında konuşan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Remzi Ayar, “‘Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi ile hem okulumuzun tanınırlığını artırmayı hem de gençlerimizin Bursa'mıza değer katan simaları tanımalarını istedik. Rol model alabilecekleri kişileri kendi elleriyle çizdiler ve merak ederek hayatlarını araştırdılar'' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de, “Bugün Bursa'mıza değer katan ve yönetiminde yer alan değerli büyüklerimizin portreleri ile iç içe olmak farklı bir duygu. Eğitim, kültür ve sanat, bir toplumun can damarıdır. Türk milleti olarak binlerce yıllık geçmişi olan engin kültür hafızamız var. Ecdadımız, bizlere muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyet mirası bıraktı. Bize düşen, bu mirası koruyup geleceğe taşımak ve yeni değerler üretip insanlığa armağan etmektir ‘'diye konuştu.

Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve davetliler, daha sonra sergiyi gezdi.