BURSKOOP'da başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönem üniversite öğrencilerine Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi aracılığıyla verdiği burslar için yeni dönem başvuruları başladı. Bu yıl 5 bin üniversiteli gencin yararlanacağı burslara başvurular, 23 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında burs.bbbgenclikkulubu.com internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ana Kucağı ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz dönem Bursa'da ilki gerçekleştirerek üniversitelilere burs desteği başlatmıştı. Kısa adı ‘BURSKOOP' olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi'ni kuran Büyükşehir Belediyesi, 3 bin öğrenciye aylık 500'er TL burs vermişti. ‘Gelen yoğun talep üzerine' burs imkanından yararlanacak üniversiteli sayısı bu yıl 5 bine çıkartılarak, burs başvuruları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkandan yararlanmak isteyen üniversiteli gençler, başvurularını 14 Ekim tarihine kadar burs.bbbgenclikkulubu.com adresinden yapabilecek. Başvuruları onaylanan öğrenciler, BURSKOOP'tan 8 ay boyunca aylık 500'er TL burs alacak.

Liselilerin başvurusu ekim ayında

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim döneminde yine bir ilke imza atarak, burs desteğini ‘meslek liselileri de kapsayacak şekilde' genişletti. Özellikle sanayi kenti Bursa'nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini teşvik etmek amacıyla, bu yıl 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 300'er TL burs verilecek. Burs desteğinden; meslek liselerinin elektrik-elektronik, makine ve tasarım, bilişim, yiyecek içecek hizmetleri, metal, motorlu taşıtlar, moda tasarım, endüstriyel otomasyon, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda, matbaa, plastik, tarım, metalürji, raylı sistemler, gemi yapımı, biyomedital cihaz, grafik ve fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat, kimya, laboratuvar hizmetleri, tesisat ve iklimlendirme, uçak bakımı, yenilenebilir enerji ile hasta ve yaşlı hizmetleri bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek. Meslek liselilerin burs başvuruları da 7-16 Ekim tarihleri arasında burs.bbbgenclikkulubu.com adresinden yapılacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, bu yıl toplamda 10 bin öğrenciye burs vermiş olacak.

Geleceğe yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin en önemli zenginliğinin genç nüfus olduğunu, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını söyledi. Geçen dönem başlattıkları burs desteğiyle üniversiteli gençler ile ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Gençlerimiz ve ailelerinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Talebin de yoğun olduğunu görünce, 3 bin olan sayıyı 5 bine çıkardık. Yine bu yıl, meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi bursa dahil ettik. Yeni neslin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişmesi için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Bu eğitim döneminin de öğrencilerimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum” dedi.