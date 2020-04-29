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BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi sağlık için çalışanlara destek olmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını sonrası sağlık çalışanlarına kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılmasının ardından bir kararda eczacılar için aldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket olan BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle eczane çalışanları şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Türk Eczacıları Birliği Eczacı Kimlik Kartı ve Eczane Teknisyeni Kartlarını gösteren çalışanlarımız şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanabileceklerdir" denildi.

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