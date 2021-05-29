Burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Dr. Mustafa Hasdemir, ancak operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların olduğunu söyledi.

Geliştirilen yeni teknikler ile burun estetiği yaptırmak eski yöntemlere göre çok daha kolay olduğunu ancak operasyon kadar sonrasında da nelere dikkat edilmesi gerektiği büyük önem taşıdığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, “Burun fonksiyonel ve estetik açıdan son derece önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık yapılan estetik ameliyattır. Ameliyattan 4 saat sonra yumuşak ve sulu gıdalar alınabilir. Bu süre içerisinde dudaklar ıslatılabilir. Ameliyattan ilk 24 saat veya 48 saat soğuk uygulaması ameliyata bağlı göz çevresinde ve yüzde oluşabilecek şişlik ve morlukların engellenmesinde son derece etkilidir. Ameliyattan sonra özellikle 1 hafta baş yukarda yatmak, şişlik ve morlukların hızlı geçmesinde önemlidir. Burun içine konan tamponun çekilmesi sonrasında krem ve sprey kullanılması da, bölgede oluşabilecek kabuklanmaların ve tıkanmaların önüne geçmek, daha rahat ve konforlu nefes alıp vermek açısından önemlidir. Ameliyat 3 gün sonra banyo yapabilir. Ancak suyun ılık olmasına dikkat etmek gerekir. Sıcak su ile yapılan banyolar ödeme bağlı şişlik ve morluğu artırabilir. Banyo sırasında ameliyat alanına su gelmemelidir. Bu sebeple saçlar geri pozisyonda kuaförde yıkanmasını önermekteyiz" dedi.

Ameliyatın 7. gününde burun üzerindeki atel çıkarılarak dikişler alındığını belirten Hasdemir, "5 gün kalacak bantlama işlemi yapılır. Bu dönemde bazı hastalarda masaj önerilmektedir. Ameliyattan 10 gün sonra yavaş yavaş sosyal hayatınıza ve 2 hafta sonra işinize dönebilirsiniz. Hafif sporlara 3. hafta ve diğer sporlara 2. ay başlayabilirsiniz. Ameliyat sonra 2 ay süreyle gözlük takılmaması ve aşırı güneşe çıkılmaması önerilir. Gözlük buruna baskı uygulayabilir şeklini bozabilir. Burun ameliyatında 40 gün sonra şişliklerin yüzde 80'i geçer. Geriye kalan şişliklerin tamamen geçmesi yaklaşık 1 yılı bulabilir. Bu dönem içerisinde burnu travmalardan korumak son derece önemlidir" şeklinde konuştu.