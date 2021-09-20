Busader yeni dönemin startını verdi

Busader Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği, tüm üyelerinin katıldığı etkinlik ile 'yeni döneme merhaba' dedi.

Podyum Davet'te gerçekleştirilen organizasyon Busader Yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şube yöneticileri, üyeleri ve aileleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, yeni dönemde dernek olarak çok sayıda önemli projeye imza atmaya hazırlandıklarını söyledi. “Hayata Tutunuyoruz” başlığı altında toplum ve insan sağlığının geliştirilmesi noktasında çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Başkan Tülin Günbatılı, gerçekleştirilen organizasyona katılan tüm üyelere ve ailelerine teşekkür etti.

Yeni Döneme Merhaba etkinliğinde yürüttüğü özel projelerden dolayı BUSADER'e “Fark Yaşatan STK” ödülü verildi. Programa katılan Sivil Gündem Seçici Başkanı Gülay Çelenk'in elinden ödülü alan Tülin Günbatılı ve BUSADER Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, eğitim ve sağlık alanında yeni dönemde de aynı kararlılıkla proje üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Organizasyonun son kısmında derneğe yeni katılan üyelere rozetleri takdim edildi.