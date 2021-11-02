Busader'den 4 yılda 400 öğrenciye 1 milyon TL burs

Türkiye'nin en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alan BUSADER Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği, 2017 yılından itibaren sürdürdüğü burs yardımı ile 4 yılda 400 tıp öğrencisine destek oldu. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan burs ödemesi yapan dernek, bağış miktarını arttırmayı hedefliyor.

BUSADER Kurucu Başkanı olan ve halen Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Zerrin Özgüle döneminde başlatılan Bursa Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik burs desteği, çığ gibi büyüyor. Mevcut Yönetim Kurulunun da büyük önem verdiği projede bu yıl burs alan öğrenci sayısı 110'a ulaştı. Tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ve herkese kapılarını açık tuttuklarını vurgulayan BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, üyelerin desteği ile sağlık ve eğitim alanında onlarca projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Gönüllülük esası ile onlarca projeye imza attılar

Kısa süre içerisinde dernek üye sayısını 100'ün üzerine çıkardıklarını ve birçok üyenin projelerde aktif olarak yer aldığını aktaran Başkan Tülin Günbatılı; “Tek amacımız var; o da halkımıza ve ülkemize faydalı projelere imza atmak. Yönetim Kurulumuz da üyelerimiz de bu anlayış ile çalışıyor. Eğitim ve sağlık alanında birbirinden değerli projeler ürettik. Özellikle pandemi sürecinde hastanelerimize malzeme ve tıbbi cihaz desteğinde bulunduk. Sağlık çalışanlarımız için moral ve motivasyonu arttıracak etkinlikler organize ettik. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın tedavilerini üstlendik. Tüm bunları, üyelerimizin takdir edilesi gönüllülüğü ve destekleri ile yaptık. Üyelerimiz gerçekten birbirinden özel insanlardan oluşuyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa desteği arttırılacak

Yeni dönem için “Hayata Birlikte Tutunuyoruz” anlayışı ile hareket ettiklerini ve sağlık alanında toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler hazırladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, organ bağışı ve meme kanseri konularında çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Toplumun büyük kesiminde bu hastalıklar konusunda bilgi eksikliği bulunduğuna işaret eden Tülin Günbatılı, alanında uzman üyeleri ve kanaat önderi kişiler ile geniş kapsamlı organizasyonlar hazırlayacaklarını söyledi. Tıp öğrencilerine verdikleri burs miktarının da her geçen yıl arttırılması için çalıştıklarını kaydeden Günbatılı; “Gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Üyelerimizden topladığımız bağışlar ile burslarımızı ödüyoruz. Daha fazla bağışçı, daha fazla burs demek. Bizlere destek olmak isteyen herkese kapımız açık” açıklamasında bulundu.