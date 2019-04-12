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BUSKİ artık e-devlet'te

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü abone memnuniyeti odaklı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü abone memnuniyeti odaklı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Sürekli ve kaliteli içme suyu temini ile altyapı uygulamalarında örnek çalışmalara imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü yepyeni bir hizmetle abonelerine kolay erişim imkânı sunmaya başladı. Bu güne kadar internet üzerinden “e-buski” ve mobil platformlardan hizmet veren BUSKİ etkili ve kolay hizmet anlayışını ilerleterek artık bazı hizmetlerini e-devlet üzerinden de vermeye başladı.


BUSKİ'den yapılan açıklamada "e-devlet üzerinden BUSKİ'ye erişen vatandaşlarımız; “Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama” hizmetlerine kolayca ulaşabilecek. Abonelerine her zaman hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet verilen diğer alanlarda da e-devlet kapsamını genişletilerek devam etme amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor" denildi.

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