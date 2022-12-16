BUSKİ ekipleri Antalyalıların hizmetinde

Bursa'yı güçlü altyapıya kavuşturmak için yoğun çaba sarf ederken, farklı şehirlerde meydana gelen doğal afetler sonrası yaraların sarılması için canla başla çalışan BUSKİ ekipleri, Antalya'nın Kumluca ilçesinde de selin izlerini silmek için yoğun mesai harcıyor.

Yangın, sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal destekler ile yardıma koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'teki yangınlar ile Artvin ve Kastamonu'daki sel felaketlerinin ardından, şimdi de Antalya'da yaşanan sel felaketi üzerine BUSKİ ekiplerini bölgeye gönderdi. Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak yağışın ardından 497 araç, 100'ün üzerinde konut, bine yakın işyerinde hasar oluşurken; yaraların sarılması için ülke genelinde başlatılan seferberliğe BUSKİ de katıldı.

Kanal temizleme aracı ile Antalya'nın Kumluca ilçesinde çalışmalara başlayan BUSKİ ekipleri, tıkanan kanalları açmanın yanında su tahliye işlemlerine de destek vererek, bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi yönünde gayret sarf ediyor.