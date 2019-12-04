BUSKİ kayıp kaçakla mücadelede lider

Su yönetiminde, ‘kayıp kaçak su' ile mücadele verilerinin, önemli bir gösterge oluşturduğunu belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 2019 yılı kayıp kaçak oranları ile ilgili BUSKİ İlçe Şube Müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Bursa merkezde kayıp kaçak su oranını yüzde 20'ler seviyesine indirme başarısı gösterdiklerini, yeni bağlanan tüm ilçelerde de bu oranları yakalamak istediklerini vurgulayan Gülenç, kayıp kaçak oranlarının diğer büyükşehirlerde yüzde 45'ler düzeyinde olduğuna işaret etti.

Türkiye'de lider

Yüzde 20'lik kayıp kaçak oranı ile BUSKİ'nin kaçak su ile mücadelede, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idareleri arasında lider konumda olduğunu ifade eden Gülenç, ''İçme suyu şebeke hattımızı yüzde 99 oranında yeniledik. Yenileme ve iyileştirme çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Hedefimiz, şu an için yüzde 20'ler seviyesinde olan kayıp kaçak su oranını, yüzde 20'lerin altına çekebilmektir” diye konuştu.

İçme suyunda ‘BUSKİ' güvencesi

İçme suyunun gönül rahatlığıyla tüketildiği şehirlerin başında Bursa'nın geldiğine dikkat çeken Gülenç, “Bursalılara içilebilir, kaliteli ve ekonomik su teminiyle ilgili stratejiler geliştiren BUSKİ; kanalizasyon hatları, yağmur suyu kanalları ve dere ıslahı çalışmalarının yanı sıra, atıksu arıtma tesislerinde gerçekleştirdiği arıtma işlemleriyle, evsel ve endüstriyel atıkların zararlı etkilerinin de önüne geçmektedir. Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ‘Dünya Sağlık Örgütü' standartlarına göre arıtılan içme suyu, sağlıklı ve güvenle içilmeye hazır olarak konutların musluklarına gönderilmektedir. Tesis laboratuvarındaki numune musluklardan akan su, 24 saat boyunca, haftalık, günlük ve ikişer saatte bir yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle incelenerek denetim altında tutulmaktadır” dedi.

Gülenç, alanında uzman çalışanlarıyla, teknolojinin en son imkanları dahilinde, ‘abone memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalarına bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini sözlerine ekledi.