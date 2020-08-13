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BUSKİ'den arka arkaya dolandırıcılık uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları son günlerde yaşanan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları son günlerde yaşanan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.


Dün sosyal medya hesaplarından "BUSKİ görevlisi gibi davranılarak abonelerimizden su faturası ve benzeri konularda elden para tahsilatı yapılmak istenildiği ihbarları kurumumuza ulaşmaktadır. BUSKİ'nin hiçbir şekilde böyle bir uygulaması bulunmamaktadır." diyerek açıklama yapan BUSKİ Genel Müdürlüğü bugünde " Son günlerde bazı art niyetli kişilerce vatandaşlarımız telefonla aranarak evde kal kampanyası kapsamında Bursa'da 1 ay ücretsiz su kazanma vaadiyle dolandırılmaya çalışılmaktadırlar. BUSKİ'nin hiçbir şekilde böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere itibar etmemesini önemle rica ederiz." uyarısında bulundu.

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