BUSKİ'den belediyeler için temel muhasebe eğitimi

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği kurum içi meslekî eğitimler hız kazandı.

BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan personele, ‘4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi' ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan personele de ‘belediyeler için temel muhasebe' eğitimi verildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla, meslekî konuların mevzuatına ilişkin güncellemeleri konu alan kurum içi eğitimlerle çalışanlarını bilgilendiriyor. BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dâiresi Başkanlığı'nda görev yapan personele, ‘4857 sayılı İş Kanunu eğitimi' verildi. Türkiye Belediyeler Birliği Kamu Yönetimi Uzmanı Akın Şimşek tarafından verilen eğitimde, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında karşılaşılan sıkıntılar dile getirildi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan personele düzenlenen eğitim seminerinde ise Türkiye Belediyeler Birliği Uzmanı Emre Başpınar ve Ekonomist Ebubekir Şengöz tarafından ‘belediyeler için temel muhasebe' eğitimi verildi.