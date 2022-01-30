BUSKİ'den çevre duyarlılığı

Şehircilik uygulamalarından kültürel faaliyetlere, sanat etkinliklerinden sosyal belediyeciliğe kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, “sağlıklı şehir Bursa” hedefi doğrultusunda da önemli çevre ve altyapı yatırımlarına imza atıyor. BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, merkezdeki altyapı ağını büyük oranda yenilediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birer şantiye alanına çevirdikleri ilçelerde de altyapı hamlesi başlattıklarını vurguladı.

İlçeleri, sağlıklı altyapı hizmetiyle buluşturmaya kararlı olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “2020-2021 döneminde Büyükorhan'da 6, Harmancık'ta 5, İnegöl'de 8, İznik'te 2, Karacabey'de 3, Keles'te 4, Mustafakemalpaşa'da 5, Orhaneli'nde 7 ve Yenişehir'de 7 olmak üzere toplam 47 adet foseptik imalatı gerçekleştirdik. Yapılan bu imalatlar ile açık kanallara ve derelere akan atık sular toplanarak foseptiklere deşarj edildi. Bu sayede çevreye akan pis sular, insan ve çevre sağlığını tehdit eder durumdan uzaklaştırılmış oldu” dedi.

Çevre yatırımlarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini vurgulayan Başkan Aktaş, Bursalılara “sağlıklı ve temiz çevre” sunabilmenin gayretiyle gecelerini gündüzlerine kattıklarını da sözlerine ekledi.