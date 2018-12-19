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BUSKİ'den don uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı abonelerini uyardı.


Kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı ikâzda bulundu. Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş, poliüretan kauçuk kaplama gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekildi. 185 numaralı telefondan yardım istenebileceği bildirildi.

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