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BUSKİ'den gece mesaisi

Su ve kanalizasyon idareleri arasında örnek olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehir merkezindeki bakım onarım çalışmalarına hız verdi.


Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasını göz önünde bulundurarak gece saatlerinde çalışmalarını hızlandıran BUSKİ bakım onarım ekipleri, şehir merkezindeki güzergâhlarda kanalizasyon, baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarında çalışma yaptı. Çeşitli çevresel faktörlerle asfalt kotundan aşağıda kalan rögar kapakları, BUSKİ bakım onarım ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile düzeltildi getirildi. Çalışmalarda sona gelinirken, araç trafiğini tehlikeye sokan rögar ve ızgara kapakları da yapılan operasyon ile onarılmış oldu.

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