BUSKİ'den içme suyu hakkında açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bursa'mızda içme suyu kalite denetimleri herhangi bir aksaklık olmadan ve sürekli olmak üzere denetim birimi ekiplerimizce yapılmaktadır. Alınan su numunelerinin, akredite olan Doburca İçme Suyu Laboratuvarımızda analizleri yapılmaktadır. Tüm analiz sonuçları "Sağlık Bakanlığı (Şubat-2005) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygundur. İçme suyunun tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi.

Sosyal medya hızla yayılan yazıda ise alıntı ve Bursa için önemli olduğu belirtilerek "Arkadaşlar lütfen 2 hafta şehir suyu kullanmayın. Şehir suyunda da lejyoner bakteri görülmüş, lütfen kaynatmadan kullanmayın. Hatta ağzınızı bile yıkamayın. En az 2 hafta kullanmayın" diye uyarıda bulunuluyor.