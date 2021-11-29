BUSKİ'den öğrencilere su tasarrufu konferansı

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte plânlanan ‘'Su Damlalarının Peşinde Projesi'' büyük ilgi görüyor.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde suyun bütün canlılar ve dünyamız için değerini anlatmak ve kuraklığa dikkat çekmek maksadıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa sürdürdüğü ‘'Su Damlalarının Peşinde Projesi'' devam ediyor. Proje kapsamında 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bursa'nın merkez ve ilçe okullarında yer alan toplam 25 farklı okulda 2240 öğrenciye, eğitim verildi. Gerçekleştirilen bu eğitimlerle 2012 yılından bu yana yaklaşık 40 bine yakın öğrenciye ulaşan BUSKİ, öğrencilere su tasarrufunu çeşitli içeriklerle ve hazırlanan kitaplarla anlatıyor.