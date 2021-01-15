BUSKİ'ye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan teşvik

BUSKİ, bir yandan standartlara uygun ve verimli çalışan atıksu arıtma tesisleri ile örnek kurum performansı sergilerken bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teşvik uygulaması kapsamında değerlendirilen tesislerinin yıllık enerji bedellerinin yüzde 50'sini geri almaya hak kazanarak Bursa'ya değer katmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' gereğince ilgili yükümlülükleri yerine getirmesinden dolayı bakanlık tarafından geçtiğimiz yıllarda ödenen elektrik bedellerinin yarısını geri aldı. Böylelikle kurum, 9.1 milyon TL tutarında aldığı teşvik ile enerji maliyetlerini yarı yarıya azaltmayı başarmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ'nin aldığı teşvik ile işletme maliyetlerinde sağlamış olduğu tasarrufa dikkat çekerken, 2021 yılı için enerji teşvik ödemelerinden faydalanabilmek adına geri ödeme belgesinin süresi dolan Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, belge yenileme başvurusunu güncellediğine de vurgu yaptı. Adım adım tüm tesisler için teşviklerden yararlanmak adına çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş “BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, sağlıklı içmesuyu sağlamanın yanı sıra çevre sağlığı için de yatırımlarını sürdürmekte ve devreye alınan atıksu arıtma tesislerinin de çevreye duyarlı ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamaktadır” dedi. BUSKİ, 2019-2020 yıllarında Çevre İzin Belgesi alan Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi ile Kirazlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi için de geri ödeme belgesi başvurusunu yaparak 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle Bakanlık tarafından gerekli onayı almış oldu. Kurum, çevresel gereklikleri sağlayarak çevreye duyarlı ve verimli olarak işletilen atıksu arıtma tesislerinde gerekli izin ve teşviklerin alınmasıyla, tesislerin enerji giderleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 9,1 milyon liralık enerji teşvikinden faydalanmanın yanı sıra kendi ürettiği enerji üzerinden de 1,3 milyon lira gelir elde etmişti. Böylelikle BUSKİ geçtiğimiz yıl toplam 10,4 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlayarak Bursa'nın kaynaklarının Bursa'da kalmasını sağlamayı başarmış oldu.