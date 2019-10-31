BUSMEK Arnavutluk'taki Türkiye Günlerinde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk kültürü, geleneksel yemekleri ve Türk müziğinin tanıtılması amacıyla, Tiran Yunus Emre Enstitüsü'nün 2017 yılından beri her yıl düzenlendiği 'Türkiye Günleri' bu yıl üçüncü defa Arnavutluk halkı ile buluştu.

BUSMEK'in 3. kez katılım gösterdiği organizasyonda, kurslarda hayat bulan el emeği göz nuru eserler sınırları aşarak Arnavutluk vatandaşlarıyla buluştu. Başkent Tiran'ın tarihi birikimine ev sahipliği yapan İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen 'Türkiye Günleri' etkinliğinde, geleneksel sanatların yanı sıra Türk müziği motifleri ve Türk mutfağının eşsiz lezzetleri gün boyu açık olan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

BUSMEK standında geleneksel el sanatlarının tanıtımlarının yanı sıra, etli pilav, Osmanlı şerbeti, Türk lokumu, süt helvası, kestane şekeri gibi ikramlarla Türk mutfağının seçkin lezzetleri ziyaretçilere sunuldu. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'yi bu etkinlikte temsil eden belediye sayısının giderek arttığını söyledi. Tanıtım çadırlarında önemli bir hareketlilik olduğunu kaydeden Yörük, "Ümit ediyorum bu kültürel etkinliğin önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni faaliyetlerdeki katılımcı sayımız daha da artacak. Bu etkinlik çerçevesinde Arnavut kardeşlerimize Türk kültürünü, medeniyetini tanıtmak için buraya getirip sergilediğimiz ürünler ve mutfak lezzetlerimizin çeşitliliğinde de bir artış olacak" dedi.

BUSMEK standını ziyaret eden Yörük'e, BUSMEK ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen yurt dışı eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım günün anısına Yörük'e çini tablo hediye etti.