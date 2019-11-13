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BUSMEK, Craft İstanbul Fuarı'nda

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden üniversitelerin, bağımsız el sanatları atölyelerinin, olgunlaşma enstitülerinin öğretim kadroları ve öğrencilerinin yer aldığı Craft İstanbul Fuarı’nda BUSMEK standı büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üniversitelerin, bağımsız el sanatları atölyelerinin, olgunlaşma enstitülerinin öğretim kadroları ve öğrencilerinin yer aldığı Craft İstanbul Fuarı'nda BUSMEK standı büyük ilgi gördü.


Fuarda Rusya, Sudan, Türkmenistan, Kore, Endonezya gibi ülkelerden de katılımcılar ürünlerini sergiledi. Bağımsız sanatkârların yanında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üniversitelerin, olgunlaşma enstitülerinin öğretim kadroları ve öğrencileri ile katıldığı fuarda; TESK, Kalkınma Ajansları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı GES İşletmesi, AKG Anadolu Kültür Girişimi, yerel yönetimlerin el sanatları ile ilgili bölümleri, el sanatları ile ilgili vakıf ve dernekler de yer aldı.


Büyük ilgi gören BUSMEK standında ipek kozasından nihai ürüne kadar olan dönüşüm süreci hakkında bilgiler verildi. Ayrıca ziyaretçilere tezgâhlarda ipek halı dokuma ve tepme mancınık ile yumuşayan kozalardan çıkan iplerin çile halinde sarılması canlı performans ile gösterildi. Bunun yanı sıra Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasının nakşedildiği farklı zaman ve mekân tasvirlerinden oluşan 22 özel minyatür, ziyaretçilerden tam not aldı.

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