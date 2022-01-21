BUSMEK, ‘Üniversite Tanıtım Günleri'nde

Ücretsiz üniversite hazırlık kursları ve tercih destekleri ile her zaman gençlerin yanında olan BUSMEK, ‘Bursa Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı'nda açtığı stantla çalışmalarını gençlere anlattı.

Merinos AKKM'de düzenlenen ‘Bursa Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı'nda Türkiye ve KKTC'nin önde gelen devlet ile vakıf üniversiteleri stant açtı. Üniversiteye hazırlanan gençler, geleceklerine doğru yön verebilmek için tüm stantları gezip okullar hakkında bilgi aldı. Bursalıların ‘halk üniversitesi' olan ve özellikle üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurslar, deneme sınavı kitleri ve tercih danışmanlığı gibi hizmetler sunan BUSMEK'in standı, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü. BUSMEK standında tamamen ücretsiz olarak verilen YKS hazırlık kursları da tanıtıldı.

Kaliteli eğitimlerin yanı sıra hazırlık sürecinde kullanılan kaynak kitaplar, soru bankaları ve deneme sınavlarının da ücretsiz sunulduğu BUSMEK kursları, gençlerin takdirini topladı. Yüz yüze eğitimin yanı sıra yapay zekâ destekli hedeflere odaklanan ‘dijital eğitim' sistemiyle de YKS hazırlık eğitimleri, daha fazla kişiye ulaştırılabiliyor.

BUSMEK'in YKS eğitimlerinden bu zamana kadar 3 bin 500'e yakın genç istifade ederken, 2021-2022 eğitim dönemi ile birlikte 5 farklı merkezde dijital eğitimler ile 1800'e yakın öğrenci kurslara devam ediyor.