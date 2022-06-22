BUSMEK'in alın teri, el emeği sergisi

Genel Sergi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle ‘Türk Dünyası ve Kültürü' temasıyla organize edilen sergide birbirinden farklı sanat dalında 2 binden fazla el emeği, göz nuru eser Bursalılarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan BUSMEK tarafından bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen BUSMEK Genel Sergisi, Merinos AKKM Fuar Alanı'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, muhteşem bir programla izlenime açıldı. Orkestra sanatçıları ve mehter takımı ile Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile BUSMEK Ritim Grubu'nun konseriyle başlayan törende, BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren Ana Kucaklarından mezun olan minikler de protokolü selamladı.

"Hayata renk katıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK'i kuran merhum Başkan Hikmet Şahin'i rahmetle, BUSMEK'in gelişimine büyük katkı koyan Recep Altepe'yi de şükranla anarak sözlerine başladı. Ana Kucaklarından üniversite hazırlık kurslarına, sanattan mesleki eğitimlere kadar BUSMEK çatısı altında yapılanların en önemli göstergesinin bu sergi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kurulduğu dönemde sadece 5 ayrı yerde olan BUSMEK, şimdi 27 farklı mekanda 350 branşta hizmet veren bir Halk Üniversitesi oldu. Bugüne kadar 300 binden fazla kardeşimizin hayatına dokunduk. İş bulanlar oldu, işindeki pozisyonu artıranlar oldu. BUSMEK gerçekten insanların hayatına renk katmaya devam ediyor” dedi.

Her yaşa hitap ediyor

BUSMEK bünyesinde faaliyet gösteren Ana Kucaklarının sayısının 20'ye ulaştığını ve bu yıl 2000 çocuğun mezun olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “4-5 yaştan başlayıp da 80 küsur yaşlarda kursiyerlerimiz var. Özellikle hanımefendilere çok teşekkür ederim. Onların ilgi ve alakaları üst düzeyde. Öğrenme istekleri, kendilerini geliştirme istekleri üst düzeyde. Dolayısıyla her yaş kategorisinde bir şeyler üretiminin derdi ve hesabı ile hareket ediyoruz. Yabancı dil kursları yapıyoruz, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için YKS kursları düzenliyoruz. Diyetisyenlerimizle, psikologlarımızla, sosyologlarımızla ailelerimizin, gençlerimizin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. İpek üretim merkezimizde çok güzel işler yapılıyor. En son aldığımız BEBKA desteğiyle ameliyat ipliği üretimi ile alakalı çok önemli çalışmalar var. Bugüne kadar BUSMEK çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlara ve bu ailenin içinde yer alan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. BUSMEK Halk Üniversitesi gelişerek yoluna devam edecek” diye konuştu.

Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra tek tek stantları gezip, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceledi.