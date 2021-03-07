BUSMEK'le ‘fırsat eşitliği'

Büyükşehir Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Mihribah Kocabıyık, komisyon üyeleri Ergül Aydın, Asiye Çalışkan, Serhat Savcı ve Ferit Gürsoy, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ve Muallimzade Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek BUSMEK'in faaliyetlerini yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör, BUSMEK Koordinatörü Eyüp Arda ve Umurbey İpek Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, gelen heyete yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör, KEFEK heyeti ile ortak istişarelerde bulunarak, BUSMEK ürünlerinin halk ile nasıl buluşacağını, piyasa ve pazar analizleri üzerine çalışmalar yapıldığını, e-ticaret kanallarının ve vergi muafiyetlerinin sağlanması üzerine stratejiler geliştirdiklerini aktardı. BUSMEK Koordinatörü Eyüp Arda ise yaptığı sunumda, BUSMEK'in kurulduğu günden bu yana yapılan yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetleri, branş grupları, eğitim ve istihdam istatistikleri, kurs merkezleri, sınava hazırlık kurslarındaki yeni Raunt sistemi anlatıp, belediyeler ve eğitim kurumları içerisinde TS ISO 29990 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk kamu ve eğitim kurumunun BUSMEK olduğunu söyledi.

BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde ipek halı ve kumaşların kozadan başlayan serüvenleri de Mehmet Ünal tarafından heyete anlatıldı. İpek böceği, koza ve ipek iplerin özelliklerini, sağlık sektöründen, savunma sanayisine uzanan birçok sektörde nasıl kullanıldığı aktarıldı. İpek halıların desenleri ve bu desenlerin temalarının nasıl ortaya çıktığı da aşamalarıyla gösterildi.

Ardından Muallimzade Kültür Merkezi'ne geçen heyet burada da özel atölye çalışmalarını yakından izledi. Hüsnühat, tezhip, çeyiz ürünleri ve sedef atölyelerini dolaşan komisyon üyeleri, eski sandıklardan çıkan çeyizlerin nasıl onarılıp kullanılabilir hale getirildiğini ve doğal malzemeler ile yapılan takı ve kutuların nasıl üretildikleri hakkında bilgi aldılar.

KEFEK Başkanı Mihribah Kocabıyık, yapılan çalışmalar hakkında memnuniyetlerini dile getirerek Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör ve BUSMEK yöneticilerine teşekkür etti. Kocabıyık, ayrıca çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin satışları hakkında, komisyon olarak kendilerinin de sunacakları raporlarla fayda sağlayabileceklerini ifade etti.