BUSMEK'te online başvurulara yoğun ilgi

Bursa'da 2006 yılında ücretsiz sanat ve meslekî eğitimler vermeye başlayan BUSMEK'in online kayıtları büyük ilgi görüyor.

İlköğretim çağını bitirmiş, her yaş grubundan ve kesimden vatandaşa eğitim imkânı sunan BUSMEK, kurulduğu dönemde 5 ayrı kurs merkezi ile yola çıktı. Yeni dönemde eğitim ağını genişleten kurum, 27 farklı mekânda 350 branşla hizmet vermeye devam ediyor. Ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile adeta halk üniversitesi hâline gelen BUSMEK, yılda yaklaşık 30 bin kursiyere eğitim hizmeti sunuyor. Bugüne kadar kuruma 654 bin164 kişi ön kayıt yaptırırken, 300 bine yakın vatandaş verilen hizmetlerden yararlandı. Erişim noktasında sürekli kendini yenileyen BUSMEK, 2011-2012 döneminde ‘busmek.bursa.bel.tr internet adresini hayata geçirerek' online kayıt dönemini başlattı. Online kayıt ile birlikte Bursalılar, kurs merkezlerine gitmeden ‘internet üzerinden' vatandaşlık numaraları ile ön kayıt yaptırma imkanına kavuştu. İnternet sitesi üzerinden bugüne kadar 512 bin 732 kişi başvuru yaparken, online işlemler ‘tüm başvurular içinde' yüzde 80'lik pay aldı. 2021-2022 eğitim döneminde online başvuru sayısı 27 bin 369 olurken, halen 9 bin 971 kişi aktif olarak eğitime devam ediyor. Yine 1852 kişi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.

10'uncu yılında ‘yenilenen ara yüzüyle' busmek.bursa.bel.tr adresi üzerinden online başvuru hizmeti devam ediyor. Ayrıca sitede; kurs merkezleri, branşlar, ana kucağı, YKS hazırlık faaliyetleri ve haberleri, yazılı ve görsel materyaller bulunuyor.