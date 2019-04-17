BUSMEK'te yaz kursu kayıtları başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik düzenlediği BUSMEK yaz dönemi kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesi´nin vatandaşların ufkunu genişletmek ve istihdama katkı sağlamak maksadıyla düzenlediği BUSMEK yaz dönemini de dolu dolu geçirmeye hazırlanıyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldıkları kurslarla kabiliyetlerini keşfetmelerine imkan sunan BUSMEK'te yaz dönemi için kayıtlar başladı. Yaz kurslarında 10-15 yaş ile 16 yaş üzeri olmak üzere iki gurupta kursiyerlere eğitimler verilecek. Kurslara belediye.bursa.bel.tr/online adresinden online ön kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca android ve IOS tabanlı cep telefonlarından “BUSMEK” uygulaması indirilerek de kayıt yapılabilecek. Müracaatların 30 Haziran'a kadar devam edeceği eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

BUSMEK, 10-15 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediği yaz eğitimleriyle de çocukların yüzlerini güldürüyor. BUSMEK, çocukların bedenî ve ruhî yönden gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla her yıl düzenlenen yaz kursunun kayıtları da başladı. Basit takı tekniklerinden ahşap oyuncak boyamaya, bilgisayar kullanımından dramaya, İngilizceden resim dersine kadar geniş yelpâzede eğitimler çocuklarla buluşacak. Çocuklar için düzenlenen kurslara kayıtlar da online olarak ve kurs merkezlerine giderek yapılabilecek.