BUSMEK'te yeni dönem kayıtları başladı

Bursa'da 16 yıldır yüzbinlerce kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK'te heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı.

BUSMEK, 2022-2023 eğitim döneminde 350 farklı branş ile nitelikli eğitimlere hız kesmeden devam ediyor. Kurslara busmek.bursa.bel.tr adresli internet sitesinden online ön kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda kurs merkezlerinden de işlem tamamlanabilecek. Ön kayıt için kursiyerlerin ‘TC kimlik numaralarını girerek' ilgili tüm seçenekleri hatasız ve doğru şekilde doldurması gerekiyor. Bilgileri hatalı olan kursiyerlerin kayıtları geçersiz sayılacak. Ayrıca, Merinos Yönetim Merkezi'nden veya 254 30 30 numaralı telefon ile eğitimler ve başvurular hakkında bilgi alınabilecek. Kontenjanı dolan bazı branşlarda (Kurs bitiş tarihine göre) yeni gruplar açılacak. Yeni kayıtlardan haberdar olmak için duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

Bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 3 kursa gitme şansı bulunacak. İlk aşamada günü ve saatleri çakışmadığı sürece, iki farklı branşa aynı anda gidilebilecek. İki branştan biri bittiği takdirde üçüncüye başvuru yapılabilecek. Ayrıca 2. ve 3. başvurular, kayıt yapılmak istenen branşın bulunduğu kurs merkezince gerçekleştirilecek.

Üçüncü başvuru, başvuruda bulunulan kursun bitiş tarihinden sonra başlayacak kursa yapılabilecek. (Örneğin; “İngilizce A1” kursuna başlayan bir kursiyer, devam eden kursun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan başka bir kursa da başvuru yapabilir) Başvuru yaparken, dersin başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Her başvurunun, kursların başlangıç ve bitiş tarihleri çakışmayacak şekilde yapılması gerekiyor.

Kayıt esnasında tercih yaparken, yaş ve cinsiyete göre sistem otomatik olarak yönlendirme yapacak. Başvuru sıralaması uygun olduğunda, branş öğretmeni ile başvuru ile ilgili ön görüşme için cep telefonlarına SMS gönderilecek. SMS gönderildiği halde ön görüşmeye katılım olmadığında kayıt otomatik iptal edilecek.

İstihdama yönelik mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra, el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil ve kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitimler veren BUSMEK, 10 Ekim'de kapılarını kursiyerlere açacak.

Sistem, kursiyerleri, başvuru yaptıkları tarih ve saate göre otomatik olarak sıralayacak. Sırası gelen kursiyere mesaj gönderilerek, kurs merkezlerine ön görüşme için çağrılacak. Telefona gelen kısa mesajın ardından kursiyerler, kimlik fotokopileriyle birlikte kayıt yaptırdıkları kurs merkezine gelip kaydını tamamlayabilecek.

Kayıt olunan branş veya grupları iptal etmek ya da bilgileri değiştirmek için kayıt yapılan kurs merkezinde şahsen düzeltme yapılabilecek.