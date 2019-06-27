BUSMEK'ten Amman'da ebru sergisi

BUSMEK ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Ürdün'ün Başkenti Amman'da Mart ayından bu yana devam eden geleneksel ebru kursunun kapanış töreni ve sergi açılışı Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, TİKA Amman Program Koordinatörü Kürşat Mahmat, Maarif Vakfı Amman Koordinatörü Ahmet Zeki Olaş, THY Amman Müdürü Mazen ed-Disi ile kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Amman Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, etkinliği düzenlemelerine büyük destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK yetkilileri ve kursu başarıyla yöneten Ebru usta öğreticisi Zeynep Gültekin'e teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman da Büyükşehir olarak yurt içi ve yurt dışında yaptıkları faaliyetleri anlatarak, Türk İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsediklerini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de Amman Yunus Emre Enstitüsüne ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları yöneticilerine teşekkür edip, iki ülke arasındaki kültürel alışverişin bundan sonra da devam etmesini diledi.

Ebru kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilirken, kursiyerlerin yaptıkları eserlerden oluşan sergi ilgi gördü.