BUSMEK'ten nitelikli iş gücüne tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü'ne bağlı BUSMEK, çalışma hayatındaki mevcut işgücünün kalitesini artırmaya yönelik kurslarına yenilerini ekliyor.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan işbirliği ile istihdama yönelik ücretsiz kurslar düzenleniyor. Bunun yanında diğer bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile de yakın zamanda işbirliği ağı genişletilerek, nitelikli iş gücüne destek sürdürülecek. El Sanatları Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi gibi alanlarda düzenlenecek olan farklı kurslar ile sektördeki yeni gelişme ve uygulamalar kursiyerlere aktarılacak. Bu kurslar sayesinde kursiyerler, iş hayatında pratik beceriler kazanabilecek ve iş bulma şanslarını artırabilecekler. Kursiyerler, okulların atölyelerinde teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama becerileri de kazanacaklar ve meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlanmış olacaklar.

Kontenjan ile sınırlı olan kurslara başvuru yapmak isteyen kişiler, busmek.bursa.bel.tr adresindeki online başvuru kısmından ön kayıt yaptırabilecekler. Ayrıca Merinos AKKM'deki kurs merkezinden de kayıt yaptırabilecekler. Kurslar, Nisan ayının ilk haftası başlayacak.