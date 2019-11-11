Bütçe ayrılırsa Ankara Bursa hızlı treni 2020 sonunda sefere başlar

Bursa'ya tren gelmesi için 20 yılı aşkın süredir mücadele eden 22 ve 23'üncü dönem Bursa Milletvekili Kemal Demirel, hızlı trene bütçe ayrılması durumunda Ankara Bursa seferlerinin 2020 sonunda başlayacağını söyledi.

Bursa'da 20 yılı aşkın süredir demiryolu mücadelesi veren 22 ve 23'üncü dönem Bursa Milletvekili ve Demiryolu Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 Bütçe Kanun Teklifinin görüşüldüğüne işaret ederek, bu görüşmelerde Bursa'daki hızlı trenin tamamlanması için bütçe ayrılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda hızlı tren inşaatına bütçe ayrılması durumunda 2020 yılının sonunda biteceğini belirten Demirel, “Bunun içinde gerçek anlamda bir Bursa lobisine ihtiyacımız var. Benim üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Yürümekse yine yürürüm, imza toplamam gerekirse toplarım, Bursa bunu hak ediyor” diye konuştu.

Demirel, demiryolu mücadelesinin yanı sıra Umut ve Gülümse isimli iki şiir kitabı yazdı. Demirel, Nefes adlı üçüncü şiir kitabını da çok yakında okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.