BUTECH Yazılım Kümesi'nden Macaristan çıkarması

Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle Pécs-Baranya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ULUTEK Teknopark'ın da katkılarıyla dördüncüsü organize edilen “Open 4 Business Matchmaking Event” programına ULUTEK Bilişim Kümelenmesi yararlanıcı firmaları iştirak etti.

Macaristan'ın Pecs şehrinde 3-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen faaliyete ULUTEK Teknopark'ta faaliyet gösteren BUTECH Yazılım Kümesi'nin 7 firması katıldı. Firmalar Sırbistan, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Polonya ve Ukrayna gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılan sağlayan firmalarla iş birlikleri gerçekleştirmek üzere masaya oturdu. Faaliyet süresince katılımcı firma temsilcileri 100'e yakın görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca faaliyet kapsamında ondan fazla ülkeden kümelenme temsilcilerinin katılımıyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kümeler Konferansı gerçekleştirildi.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Ticaret Bakanlığı destekli yürütülen HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi) kapsamında BUTECH Yazılım Kümesi firmalarının altıncı yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Daha önce İspanya, Bosna Hersek, Letonya Avusturya, Almanya'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren firmaların ihracat odaklı çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğine işaret eden Genel Müdür Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek ve ihracat yapmak amaçlı yürütülen HİSER projesi kapsamında yararlanıcı firmalar eğitim, danışmanlık faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla 10'u aşkın eğitim gerçekleştirildi ve uzun soluklu birebir danışmanlık çalışmaları yürütüldü. 2017'den bu yana çalışmalarını sürdüren BUTECH kümesinin en büyük amacı ihracatı arttırmaktır. Bu doğrultuda eğitim ve danışmanlıklarla edinilen bilgiler, yurtdışında gerçekleşen ikili iş görüşmeleriyle harmanlanıyor ve çalışmaların meyveleri toplanıyor. Çalışmalar neticesinde küme üyesi birçok firmada ihracata başlanmış veya halihazırda ihracatçı firmalarda ihracat artırılmıştır” dedi.