BUTEKOM ve BTÜ yüksek teknoloji için güçlerini birleştirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla yeni bir kimliğe kavuşan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi BUTEKOM ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, BTÜ Rektörü Arif Karademir ve BTÜ'de görev yapan akademisyenleri ağırladı. BTSO tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen yüksek teknoloji ve nitelikli istihdam odaklı BUTEKOM, Model Fabrika, EVM, BUTGEM ve MESYEB projelerini inceleyen BTÜ heyeti, projeler hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından BUTEKOM ev sahipliğinde düzenlenen törende, BUTEKOM ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in imzaladığı protokolle BTÜ'de öğrenim gören lisans öğrencileri BUTEKOM'da staj; lisansüstü öğrencileri ise çalışma imkanına sahip olacak. Protokolle BUTEKOM'da düzenlenecek eğitim programlarında eğitimci olarak görev alacak BTÜ akademsiyenleri ayrıca üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek Ar-Ge proje projeleri için de BUTEKOM ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

YÜKSEK KATMA DEĞER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ HEDEFİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak Bursa sanayisinin yüksek katma değerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretimini geliştirmek maksadıyla önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde hayata geçirdikleri BUTEKOM, Mükemmeliyet Merkezleri ve Model Fabrika gibi projelerin firmaların üretim yetkinliklerini geliştirdiğini ifade eden Başkan Burkay, BTSO MESYEB, BUTGEM ve Mutfak Akademi gibi projelerle de kentteki insan kaynağı kapasitesini geliştirdiklerini vurguladı.

Bölgedeki projelerin bütün ülke tarafından takip edildiğini ve örnek alındığını ifade eden Başkan Burkay, son dönemde Gaziantep'ten Adana'ya, Kayseri'den İzmir'e kadar Türkiye'nin farklı illerinden heyetlerin BTSO'nun projelerini incelemek üzere Bursa'ya geldiğine dikkati çekti. İş dünyası ile üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirecek çalışmalarla bu başarıyı sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, “Sanayimizin yenilik üretme kapasitesinin artırılması noktasında üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda BUTEKOM'un dünyanın farklı üniversiteleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarına bugün Bursa Teknik Üniversitemizle bir yenisini daha ekliyoruz. İmzalanan protokolle üniversitemizdeki birikimi, BUTEKOM aracılığıyla sektörlerimizin üretim kabiliyetlerine taşımayı hedefliyoruz. Protokolümüzün BUTEKOM, BTÜ ve Bursamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum”diye konuştu.