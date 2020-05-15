BUTEKOM'da maske, tulum ve hasta önlüğü testi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan BUTEKOM, maske, tulum ve hasta önlükleri için test ve analiz hizmeti sunuyor. Merkez, bu alanda yatırım yapan firmalara da Ar-Ge desteği sağlıyor.

Bursa'da sektörlerin nitelikli dönüşümü noktasında test ve analiz altyapısını genişleten BUTEKOM, koronavirüs salgını sürecinde firmalara test ve analiz imkanı sağlıyor. Merkez bünyesinde hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olan Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nin yanı sıra İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile firmaların Ar-Ge süreçlerinde mentorluk desteği veren BUTEKOM, salgın dolayısıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Merkez, koronavirüse karşı maske, önlük ve tulum üretimi yapan firmalara test ve analiz imkanı sunarken, üretimin tüm süreçlerinde de rehberlik ediyor.

Firmalara rehberlik ediyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının salgın sürecini en az hasarla atlatabilmesi adına Oda olarak çok sayıda çalışmaya imza attıklarını söyledi. Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye'de maske ve medikal tekstil malzemelerinin üretim kapasitesinin arttığını ifade eden Başkan Burkay, BTSO'nun iştiraklerinden olan BUTEKOM'daki test ve analiz laboratuvarlarının bu süreçte büyük bir ihtiyacı giderdiğini vurguladı. BUTEKOM'un maske, hasta tulumları ve önlüklerinin üretiminde çeşitli tekstil firmalarına Ar-Ge desteği verdiğini ifade eden Başkan Burkay, özellikle bez maske üretiminde birçok firmaya rehberlik ettiklerinin de altını çizdi.

“Tüm süreçlerde ar-ge desteği veriliyor”

Başkan Burkay, bu önemli süreçte Bursalı firmaların BUTEKOM'un mevcut test alt yapısından faydalandıklarını belirterek, “Merkezimizde yıkama sonrası antibakteriyel kalıcılık, kumaş özellikleri, hava geçirgenlik, gözenek boyutu ve bez maske testleri yapılıyor. Merkezimizde test hizmetinin yanı sıra doğru elyaf seçimleri, doğru kumaş yapısının optimize edilmesi, kumaşa biyosidal özelliklerin kazandırılması, ürünün ergonomisinin ve konfor özelliklerinin geliştirilmesi gibi konularda da Ar-Ge desteği veriliyor. Test altyapımızla ürün özelliklerini doğrulayıp optimizasyon yapıyoruz. Ürünün tüm evrelerine katkı sağlıyoruz.” dedi.

“Merkez test ve analizde önemli bir ihtiyacı giderdi"

Başkan Burkay, BUTEKOM'un söz konusu ürünlerin tüm parametrelerine yönelik test ve doğrulama aşamalarını gerçekleştirerek, Türkiye'de en doğru ürünlerin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti. Kişisel koruyucu ekipmanların teknik tekstiller sınıfına girdiğini de hatırlatan İbrahim Burkay, “BUTEKOM, tüm bu aşamalardan sonra da ürünün belgelendirmesi ve sertifikasyonu için gerekli işlemlere de katkı sağlıyor. Firmaların makine yatırımı yaparken doğru seçim yapmasını da sağlıyoruz. Tüm gayretimiz ülkemizdeki bu zorlu süreci en kısa sürede atlatmak, hayati önem taşıyan bu ihtiyaçların da çözüme kavuşmasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Biyosidal özelliğe sahip maskeler

BUTEKOM proje danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, koronavirüs salgınının ekonomik ve çevresel bağlamda ciddi etkileri olduğunu söyledi. Mehmet Karahan, cerrahi maskeye alternatif olarak yıkanıp tekrar kullanılabilen, biyosidal özelliğe sahip olan bez maskelerin üretilmesinin önemine de işaret etti. Bu tür bez maskelerin hem üretiminde, hem de biyosidal özelliklerinde mutlak bir Ar-Ge ve doğrulama çalışması gerektiğini ifade eden Karahan, “BUTEKOM bu noktada ülkemizin ve sektörlerimizin ihtiyacı olan bu malzemelerin test süreci ile Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı

Bursa'nın arge üssü

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Oda/Borsa Proje Yarışması'nda ödüle layık görülen BUTEKOM, DOSAB'da 13 bin metrekarelik kompleksiyle hizmet veriyor. Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile sektörlerin Ar-Ge yatırımlarına ciddi katkı sağlayan merkez, uluslararası geçerliliğe sahip Laboratuvar Akreditasyon belgesi ile de firmaların test süreçlerinde yurt dışına bağımlılığını azaltıyor. BUTEKOM'da ayrıca Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'nin kuruluş ve alt yapı çalışmaları da devam ediyor.