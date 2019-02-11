BUTGEM profesyonel eğitimlere başlıyor

BTSO liderliğinde şimdiye kadar düzenlediği 900'e yakın eğitim programıyla mesleki eğitimde önemli bir tecrübeye sahip olan BUTGEM, yeni profesyonel eğitimler için duyuruya çıktı. 10'ar kişilik sınıflar halinde kurgulanan eğitim programları için yaş sınırı yok. Üst seviye eğitimlerden 200'e yakın kursiyerin faydalanması hedefleniyor. Uzman kadrosu ve son teknoloji ile donatılmış dersliklerde yapılacak meslek geliştirme eğitimleri için müracaatlar, DOSAB'da yer alan BUTGEM binasında şahsen gerçekleştirilecek.

Kâr gayesi güdülmeden verilecek profesyonel eğitimlerin kategorileri de belirlendi. Tekstil sektörüne yönelik üst düzey eğitimler, ‘Tekstil Desen Tasarımı', ‘Dokuma Kumaş Gramaj ve Maliyet Hesapları', ‘Dokuma Kumaş Yorumlama', ‘İplik Kriterleri ve Analizi' eğitimlerinden oluştu. BUTGEM'de IBM Catia Program Eğitimi hafta içi ve hafta sonu şeklinde kurgulanırken; merkezde Solidworks-‘Solidcam Program', ‘Otomasyon Sistemleri (PIC 1200)' ‘Android İle Mobil Programlama', ‘3B Görselleştirme ve 3 DS Max' eğitimleri de yapılacak. Profesyonel eğitimler kapsamında ayrıca 4 ayrı dönem olarak İngilizce kursları da planlanıyor.