BUTGEM'de istihdama yönelik meslek edindirme eğitimleri başlıyor

dönem istihdama yönelik meslek edindirme eğitimlerine başlıyor. Eğitimlere 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabiliyor.

İstihdama yönelik meslek edindirme kurslarının yanı sıra çalışanlara yönelik, akşam ve hafta sonu düzenlenen ücretli meslek geliştirme/uzmanlık eğitimleri ve işletmelere yönelik modüler eğitim programlarıyla Bursa iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacına desteğini sürdüren BUTGEM, 8 ana sektörde 186 eğitim programı düzenliyor. Kurulduğu günden bu yana 35 bin kişiyi meslek sahibi yapan ve mezunlarının yüzde 90'ından fazlası istihdam edilen BUTGEM, alanında uzman 70 kişilik güçlü eğitmen kadrosuyla da dikkat çekiyor. Son teknoloji atölyelerde mesleki eğitimlerin gerçekleştirildiği BUTGEM'de istihdama yönelik meslek edindirme eğitimleri için başvurular başladı. Eğitimlere son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2022 Pazartesi.

4 ay sürecek

BUTGEM ayrıca firmaların ihtiyaç duyduğu kriz yönetimi, global 8D problem çözme teknikleri, müşteri ilişkileri yönetimi gibi yeni nesil birçok alanda uzman eğitmenlerle beceri eğitimlerine başlıyor. Hafta içi gündüz düzenlenecek şekilde planlanan istihdama yönelik meslek edindirme eğitimleri ortalama 4 ay sürecek. Sınırlı kontenjana sahip olan eğitimlere katılmak isteyenler http://onkayit.butgem.org.tr internet adresinden ön kayıt yaptırabilecek. Kayıt yapan adayların sonrasında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan BUTGEM binasına giderek şahsen başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.