BUTGEM'de Yaz Kursları Başlıyor

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM), 9-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz kursları için kayıtlar başladı.

BUTGEM, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununa çözüm üretirken, düzenlediği yaz kurslarıyla da geleceğin mühendislerini yetiştirme adına ilk tohumları atıyor. Bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilecek olan kurs programları kapsamında 9-13 yaş arası çocuklara telden araba, maket robot, ahşap oyuncak ve origami-kağıt sanatları uygulama eğitimi verilecek. 4 ayrı eğitim programından 300'e yakın öğrenci faydalanacak.

2 bin öğrenci faydalandı

BUTGEM tarafından verilen yaz eğitim programlarıyla çocuklarda güven duygusunun artması, tasarım ve üretim bilincinin oluşması amaçlanıyor. Söz konusu eğitim programlarından şimdiye kadar 2 bine yakın kursiyer yararlandı. Kayıt işlemlerinin BUTGEM'de gerçekleştirildiği kurs dönemleri ise 1 Temmuz- 5 Temmuz, 8 Temmuz-12 Temmuz ve 15 Temmuz-19 Temmuz tarihleri olarak belirlendi.

Bir haftalık program süresince çocuklara ayrıca; kahvaltı yapmanın önemi, tertip, bireysel ve grup çalışması, tasarım bilinci, atasözleri-deyimler, iş güvenliği kuralları ve proje mantığı konularında bilgiler kazandırılıyor. Sabah ve öğlen şeklinde yapılacak eğitimler hakkında detaylı bilgiye BUTGEM'in internet sitesinden ulaşılabilecek.