Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde şimdiye kadar 24 binden fazla kişiyi meslek sahibi yapan BUTGEM'de yeni dönem başlıyor. Yaklaşık 500 kursiyerin katılacağı meslek edindirme ve uzmanlaşmış meslek geliştirme eğitimlerine 22 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Bursa iş dünyasının ihracat, rekabetçilik ve katma değerli üretim noktasında model projelere imza atan BTSO, şehrin ticaret ve sanayi hayatının yanı sıra meslekî eğitime yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. 77 ayrı meslekte mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti veren MESYEB'ten hizmet sektörünün vasıflı istihdamına katkı sağlayan Mutfak Akademi ve MEGİP projesine kadar birçok projeye imza atan BTSO, BUTGEM bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle de iş dünyasına güç veriyor. Her sene 3 bine yakın genci meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi yapan BUTGEM'in 2018-2019 yılı 3. eğitim dönemi başlıyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) hizmet veren BUTGEM'de yapılacak eğitimler için yaklaşık 500 kişilik kontenjan belirlendi. Merkezde otomotiv, elektrik-elektronik, metal, makine, tekstil, bilgisayar, muhasebe, endüstriyel ve otomasyon sektörüne yönelik 33 farklı eğitim programı gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerin 13'ü meslek edindirme, 20'si de uzmanlaşmış meslek geliştirme eğitimlerinden oluşacak. Uzmanlar tarafından verilecek eğitimler için müracaatlar 22 Şubat tarihinde sona eriyor. 18-35 yaş arası ve en az lise mezunu kişilerin katılabileceği, gündüz ve akşam saatlerinde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular ise BUTGEM binasına şahsen yapılacak.

Eğitimlerin büyük çoğunluğuna lise veya dengi okul mezunları başvurabilirken, dijital baskı operatörlüğü, dikiş makinası operatörlüğü, asansör bakım ve onarım yardımcısı, asansör bakımcısı geliştirme ve montajcısı uyum kursuna müracaat için ilkokul mezunu olmak yeterli. 22 Şubat Cuma günü başlayacak eğitimler hakkında detaylı bilgi www.butgem.org.tr adresinden alınabiliyor. Mezun olan kursiyerler ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacak.