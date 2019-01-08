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BUTGEM'den çocuklar için kodlama atölyesi

BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM çocuklara yönelik yeni bir eğitim programı hazırladı.

Çocukların zihnî becerilerinin gelişmesinin yanı sıra günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler bulmaları için hazırlanan ‘BUTGEM Kids Kodlama Akademisi'nde yeni eğitim dönemine başvurular başladı.


İş dünyasının vasıflı personel ihtiyâcına cevap vermek için her sene 3 bine yakın genci meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi yapan BUTGEM, ülkenin geleceği olan çocuklar için de yeni eğitim programları tasarladı. Yaz döneminde düzenlediği kurslarla çocuklara ufuk açan BUTGEM, çocukların sömestr tatilini de verimli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla ‘BUTGEM Robotik Kodlama Atölyesi'ni oluşturdu.


Eğitim programı ile çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesi, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler bulmalarının yanı sıra üretim motivasyonunun artırılması hedefleniyor. Eğitim ile ayrıca öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve küçük yaşta mühendislik mesleğine karşı ilgi duymaları hedefleniyor.


BUTGEM Robotik Kodlama Atölyesi'nde eğitimler 21 Ocak'ta başlıyor. 5 gün sürecek eğitimde öğrencilere 25 saat boyunca robotik ve kodlamaya giriş eğitimi verilecek. Eğitim içeriğinde ise algoritma tasarımı, uçak oyunu ile 2D oyun hazırlama, animasyon, çizgi izleyen robot yapımı gibi robotik kodlama odaklı farklı konular yer alıyor. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye www.butgem.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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